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Украинский боксер защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO

Украинский боксер защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Даниеля Дюбуа и во второй раз защитил титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной
Индивидуальные
27 августа 2023 г. 04:47
Украинский боксер защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Даниеля Дюбуа и во второй раз защитил титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе.

Как передает Report, бой состоялся в польском Вроцлаве и завершился победой представителя Украины техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Дюбуа получил предупреждение от рефери за удар ниже пояса, бой был прерван на несколько минут.

На счету Усика теперь 21 победа (14 - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Для 36-летнего чемпиона это был первый поединок после двух титульных противостояний с британцем Энтони Джошуа (победы единогласным и раздельным решениями судей). В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 - нокаутом) и два поражения.

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