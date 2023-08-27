Украинский боксер защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Даниеля Дюбуа и во второй раз защитил титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Даниеля Дюбуа и во второй раз защитил титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе.

Как передает Report, бой состоялся в польском Вроцлаве и завершился победой представителя Украины техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Дюбуа получил предупреждение от рефери за удар ниже пояса, бой был прерван на несколько минут.

На счету Усика теперь 21 победа (14 - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Для 36-летнего чемпиона это был первый поединок после двух титульных противостояний с британцем Энтони Джошуа (победы единогласным и раздельным решениями судей). В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 - нокаутом) и два поражения.