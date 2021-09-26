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Украинский боксер Александр Усик в тяжелом весе стал чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик в тяжелом весе стал чемпионом мира Украинский боксер-профессионал Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе.
Индивидуальные
26 сентября 2021 г. 03:21
Украинский боксер Александр Усик в тяжелом весе стал чемпионом мира

Украинский боксер-профессионал Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе.

Как передает Report, поединок прошел в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Победа украинцу присуждена единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Таким образом, Усик стал новым обладателем титулов, лишив их Джошуа.

На счету 34-летнего Усика теперь 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Что касается 31-летнего Джошуа, он потерпел второе поражение при 24 победах (22 из них - нокаутом).

До перехода в профессионалы Усик становился олимпийским чемпионом-2012 и чемпионом мира-2011 в весовой категории до 91 кг.

Первый бой в качестве профессионального боксера он провел 9 ноября 2013 года против мексиканца Фелипе Ромеро, поединок завершился победой украинца. В его профессиональной карьере также победные поединки против россиян - Андрея Князева в 2015 году и Мурата Гассиева в 2018-м. Выиграв у Гассиева, Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUkraynalı boksçu Aleksandr Usik ağır çəkidə dünya çempionu olub

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