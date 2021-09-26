Украинский боксер Александр Усик в тяжелом весе стал чемпионом мира

Украинский боксер-профессионал Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер-профессионал Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе.

Как передает Report, поединок прошел в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Победа украинцу присуждена единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Таким образом, Усик стал новым обладателем титулов, лишив их Джошуа.

На счету 34-летнего Усика теперь 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Что касается 31-летнего Джошуа, он потерпел второе поражение при 24 победах (22 из них - нокаутом).

До перехода в профессионалы Усик становился олимпийским чемпионом-2012 и чемпионом мира-2011 в весовой категории до 91 кг.

Первый бой в качестве профессионального боксера он провел 9 ноября 2013 года против мексиканца Фелипе Ромеро, поединок завершился победой украинца. В его профессиональной карьере также победные поединки против россиян - Андрея Князева в 2015 году и Мурата Гассиева в 2018-м. Выиграв у Гассиева, Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.