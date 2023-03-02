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Украинская спортсменка: Азербайджанская школа гимнастики очень сильная

Украинская спортсменка: Азербайджанская школа гимнастики очень сильная Азербайджанская школа гимнастики очень сильная. У вас отличная база. Азербайджанские гимнасты считаются серьезными соперниками как украинской, так и других сборных.
Индивидуальные
2 марта 2023 г. 11:44
Украинская спортсменка: Азербайджанская школа гимнастики очень сильная

Азербайджанская школа гимнастики очень сильная. У вас отличная база. Азербайджанские гимнасты считаются серьезными соперниками как украинской, так и других сборных.

Как сообщает Report, об этом находящаяся с визитом в Баку известная украинская художественная гимнастка Алена Дьяченко заявила в интервью пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Являющаяся тренером сборной Китая и команды китайской провинции Шэньси Дьяченко выразила удовлетворение организованными в Баку мастер-классами: "Дети дружелюбные, улыбчивые. Надеюсь, они тоже получают удовольствие от тренировок. Учить новому, привносить новшества, развивать юное поколение очень приятное чувство".

"Такие тренинги – это шанс для тренирующихся в клубах и не попавших в сборную страны гимнастов познакомиться с мировой художественной гимнастикой. С другой стороны, это возможность изучить новые упражнения", - сказала спортсменка.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı məşqçi: “Azərbaycan gimnastika məktəbi çox güclüdür”

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