Украинская спортсменка: Азербайджанская школа гимнастики очень сильная

Азербайджанская школа гимнастики очень сильная. У вас отличная база. Азербайджанские гимнасты считаются серьезными соперниками как украинской, так и других сборных.

Азербайджанская школа гимнастики очень сильная. У вас отличная база. Азербайджанские гимнасты считаются серьезными соперниками как украинской, так и других сборных.

Как сообщает Report, об этом находящаяся с визитом в Баку известная украинская художественная гимнастка Алена Дьяченко заявила в интервью пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Являющаяся тренером сборной Китая и команды китайской провинции Шэньси Дьяченко выразила удовлетворение организованными в Баку мастер-классами: "Дети дружелюбные, улыбчивые. Надеюсь, они тоже получают удовольствие от тренировок. Учить новому, привносить новшества, развивать юное поколение очень приятное чувство".

"Такие тренинги – это шанс для тренирующихся в клубах и не попавших в сборную страны гимнастов познакомиться с мировой художественной гимнастикой. С другой стороны, это возможность изучить новые упражнения", - сказала спортсменка.