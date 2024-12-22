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Украинец Усик победил британца Фьюри в боксерском поединке и защитил три титула

Украинец Усик победил британца Фьюри в боксерском поединке и защитил три титула Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе.
Индивидуальные
22 декабря 2024 г. 04:11
Украинец Усик победил британца Фьюри в боксерском поединке и защитил три титула

Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе.

Как передает Report, бой состоялся на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. Все трое рефери отдали победу украинцу с одинаковым счетом 116:112.

Отметим, что соперники встречались во второй раз. В первом поединке, прошедшем 19 мая, победу раздельным решением судей одержал Усик.

37-летний Усик в четвертый раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO) и в первый раз - пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı Usik britaniyalı Fyurini məğlub edərək üç titulu qoruyub

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