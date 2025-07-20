Украинец Усик победил англичанина Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинец Александр Усик победил нокаутом в пятом раунде 27-летнего британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик победил нокаутом в пятом раунде 27-летнего британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.

Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в четырехпоясную эру, забрав пояса WBA, WBO и WBC и IBF.

Боксера поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш.

Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце.

Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.