Украинец Усик победил англичанина Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинец Александр Усик победил нокаутом в пятом раунде 27-летнего британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
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Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский спортсмен.
Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в четырехпоясную эру, забрав пояса WBA, WBO и WBC и IBF.
Боксера поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш.
Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце.
Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.