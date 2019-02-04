Украина отказалась от участия в зимней Универсиаде в России

https://report.az/storage/news/c3a68bb396a78c419bfc91cacca16d62/006acab2-13a1-4a53-9e7f-87f90401f096_292.jpg
Баку. 4 февраляl. REPORT.AZ/ Украинская команда не примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске (РФ).
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.
Он сказал, что спортсмены Украины не приедут в Красноярск.
Срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде уже завершился.
Отметим, что 29-я зимняя Универсиада пройдет 2-12 марта.
Təbriz QuliyevАвтор новости