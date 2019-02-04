Украина отказалась от участия в зимней Универсиаде в России

Баку. 4 февраляl. REPORT.AZ/ Украинская команда не примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске (РФ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

Он сказал, что спортсмены Украины не приедут в Красноярск.

Срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде уже завершился.

Отметим, что 29-я зимняя Универсиада пройдет 2-12 марта.