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    Украина отказалась от участия в зимней Универсиаде в России

    Баку. 4 февраляl. REPORT.AZ/ Украинская команда не примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске (РФ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

    Он сказал, что спортсмены Украины не приедут в Красноярск. 

    Срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде уже завершился. 

    Отметим, что 29-я зимняя Универсиада пройдет 2-12 марта. 

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