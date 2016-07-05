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    ООН: Угроза терактов во время Олимпиады в Рио остается высокой

    Лаборд: Бразилия в плане обеспечения безопасности должна взять пример с других стран

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Угроза террористических актов во время проведения летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остается высокой. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор директората Контртеррористического комитета ООН, помощник генерального секретаря ООН Жан-Поль Лаборд.

    "Из-за распространения террористов по всему миру террористические организации принимают Олимпийские игры как возможность пропаганды для своих атак. И ни одна страна не защищена от этого. Что Бразилия может сделать – это взять хороший пример с других стран, которые проводили подобные мероприятия ранее", - заявил Лаборд.

    Олимпийские игры 2016 года в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.

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