ООН: Угроза терактов во время Олимпиады в Рио остается высокой

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Угроза террористических актов во время проведения летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остается высокой.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор директората Контртеррористического комитета ООН, помощник генерального секретаря ООН Жан-Поль Лаборд.

"Из-за распространения террористов по всему миру террористические организации принимают Олимпийские игры как возможность пропаганды для своих атак. И ни одна страна не защищена от этого. Что Бразилия может сделать – это взять хороший пример с других стран, которые проводили подобные мероприятия ранее", - заявил Лаборд.

Олимпийские игры 2016 года в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.