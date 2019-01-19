UFC представил новый чемпионский пояс

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ UFC представил дизайн нового чемпионского пояса, за который будут бороться спортсмены в 2019 году.
Как сообщает Report со ссылкой на Спорт-Экспресс, пояс выполнен из натуральной кожи, его вес составляет 4,7 килограмма.
С левой стороны на пластине будет выгравировано имя чемпиона, весовая категория, а также флаг страны-победителя.
По краям пластина украшена восемью камнями. За каждую защиту титула вместо камня появится красный рубин.
Şamo QuliyevАвтор новости