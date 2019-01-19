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    UFC представил новый чемпионский пояс

    Пояс выполнен из натуральной кожи, его вес составляет 4,7 кг

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ UFC представил дизайн нового чемпионского пояса, за который будут бороться спортсмены в 2019 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Спорт-Экспресс, пояс выполнен из натуральной кожи, его вес составляет 4,7 килограмма.

    С левой стороны на пластине будет выгравировано имя чемпиона, весовая категория, а также флаг страны-победителя.

    По краям пластина украшена восемью камнями. За каждую защиту титула вместо камня появится красный рубин. 

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