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Учрежден клуб имени Вугара Гашимова

​Учрежден клуб имени Вугара Гашимова

Шахматный фонд Вугара Гашимова учредил клуб, носящий имя покойного шахматиста.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, клуб "Вугар Гашимов" впервые выступит на межклубном чемпионате Европы в Черногории.

В команду, руководимую Сарханом Гашимовым, входят трехкратный чемпион Европы Рауф Мамедов, международные гроссмейстеры Вугар Асадли, Ульви Садыгов, международный мастер Анар Аллахвердиев, чемпион мира среди 14-летних Айдын Сулейманлы, международный мастер Ахмед Ахмедзаде и украинский гроссмейстер Наталия Букса.

Отметим, что Анар Аллахвердиев будет в команде играющим тренероv.

Соревнование из 7 туров состоится 9-17 ноября.

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