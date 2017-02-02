Участвующим в Исламиаде волонтерам не будут делать уступок в вузах

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Участвующим в IV Играх исламской солидарности студентам-волонтерам каких-либо уступок в вузах делать не будут.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в связи с различными соревнованиями в программу расположенных на определенных территориях учебных заведений могут внести изменения: "Нас радует то, что среди волонтеров есть студенты. Не думаю, что волонтеры нуждаются в уступках вузов. Мы не сталкивались с подобными случаями. Мы должны опираться на свои вузы, своих студентов и волонтеров".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.