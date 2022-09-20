Участвовавшие в чемпионате Европы дзюдоисты вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана, состоящей из дзюдоистов-мужчин, принимавших участие в молодежном чемпионате Европы, проходившем в Праге, вернулись на родину.

Члены сборной Азербайджана, состоящей из дзюдоистов-мужчин, принимавших участие в молодежном чемпионате Европы, проходившем в Праге, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречала спортивная общественность, представители СМИ, болельщики, родственники дзюдоистов и представители общественности.

Отметим, что сборная завершила соревнования с 3 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями. Золотые медали завоевали Вусал Галандарзаде (73 кг), Эльджан Гаджиев (81 кг) и Вугар Талыбов (90 кг), серебряную медаль - Туран Байрамов (60 кг), бронзовую медаль - Исмаил Заманов (90 кг).

Сборная Азербайджана расположилась на втором месте в общекомандном зачете.