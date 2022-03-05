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Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление

Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление.
Индивидуальные
5 марта 2022 г. 15:28
Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление

Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление.

Как сообщает Report, заявление подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу, президент Всемирной конфедерации по этноспорту Билал Эрдоган, исполнительный директор программы по содействию устойчивому развитию населенных пунктов ООН Маймуна Мохд Шариф, министр молодежи и спорта Нигера Секоу Доро Адамоу, гендиректор Национальной комиссии по физвоспитанию и спорту Мексики Ана Габриэла Гевара Эспиноза, министр молодежи и спорта Гамбии Бакари Баджи, генсек Организации тюркских государства Багдад Амреев.

Целью заявления является развитие, поддержка и распространение традиционных видов спорта на национальном и международном уровнях.

V Международный форум по этноспорту завершится 6 марта.

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Версия на английском языке Participants of V International Ethnosport Forum in Baku ink joint statement
Версия на азербайджанском языке Bakıda V Beynəlxalq Etnosport Forumunun iştirakçıları birgə bəyanat imzalayıb

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