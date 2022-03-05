Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление

Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление.

Участники V международного форума по этноспорту в Баку подписали совместное заявление.

Как сообщает Report, заявление подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу, президент Всемирной конфедерации по этноспорту Билал Эрдоган, исполнительный директор программы по содействию устойчивому развитию населенных пунктов ООН Маймуна Мохд Шариф, министр молодежи и спорта Нигера Секоу Доро Адамоу, гендиректор Национальной комиссии по физвоспитанию и спорту Мексики Ана Габриэла Гевара Эспиноза, министр молодежи и спорта Гамбии Бакари Баджи, генсек Организации тюркских государства Багдад Амреев.

Целью заявления является развитие, поддержка и распространение традиционных видов спорта на национальном и международном уровнях.

V Международный форум по этноспорту завершится 6 марта.