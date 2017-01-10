Участники Олимпийского фестиваля европейской молодежи разместятся в общежитиях

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Участники предстоящего в 2019 году в Баку Олимпийского фестиваля европейской молодежи (EYOF) разместятся в общежитиях.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, во всех странах участники подобных фестивалей размещаются в специальных общежитиях: "Это спортсмены в возрасте 16-18 лет. В 2019 году у нас будут другие возможности для их комфортного размещения".

Ч.Гусейнзаде сказал, что согласно госплану, до 2019 года будут построены общежития для вузов, и спортсмены будут размещены либо там, либо в других лагерях: "26 января в Швейцарии пройдет заседание Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов, где будет подписан контракт по организации EYOF в Баку. Затем будет создан оргкомитет и тогда мы подумаем о месте размещения спортсменов. Нынешняя Деревня атлетов также на высоком уровне, однако она не для подростков".

Отметим, что при I Евроиграх "Баку-2015" делегации стран разместились в Деревне атлетов.

Во время предстоящих в этом году IV Исламских игр солидарности делегации будут размещены именно там.