Участники авторалли "Пекин-Париж" продолжили шествие из Шамахы

Участвующие в авторалли "Пекин-Париж" ретро-автомобили собрались сегодня утром перед Центром Гейдара Алиева, откуда отправились в Шамахы.
Как сообщает Report, при поддержке Министерства молодежи и спорта, Автомобильной федерации и Операционной компании Baku City Circuit Азербайджан впервые принимает участников одного из самых захватывающих соревнований в мире - ралли "Пекин-Париж".
Автомобили продолжат маршрут из Шамахы через Грузию.
Ралли стартовало в 1907 году и является одним из исторических маршрутов. Это ралли - дань уважения механическим автомобилям, а также их тест на выносливость. Ралли охватывает дистанцию около 14 000 км.
Стартовавшее в Пекине ралли завершится 23 июня в Париже.