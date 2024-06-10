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Участники авторалли "Пекин-Париж" продолжили шествие из Шамахы

Участники авторалли "Пекин-Париж" продолжили шествие из Шамахы Участвующие в авторалли "Пекин-Париж" ретро-автомобили собрались сегодня утром перед Центром Гейдара Алиева, откуда отправились в Шамахы.
Индивидуальные
10 июня 2024 г. 16:25
Участники авторалли Пекин-Париж продолжили шествие из Шамахы

Участвующие в авторалли "Пекин-Париж" ретро-автомобили собрались сегодня утром перед Центром Гейдара Алиева, откуда отправились в Шамахы.

Как сообщает Report, при поддержке Министерства молодежи и спорта, Автомобильной федерации и Операционной компании Baku City Circuit Азербайджан впервые принимает участников одного из самых захватывающих соревнований в мире - ралли "Пекин-Париж".

Автомобили продолжат маршрут из Шамахы через Грузию.

Ралли стартовало в 1907 году и является одним из исторических маршрутов. Это ралли - дань уважения механическим автомобилям, а также их тест на выносливость. Ралли охватывает дистанцию около 14 000 км.

Стартовавшее в Пекине ралли завершится 23 июня в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Pekin-Paris” ralli iştirakçıları Şamaxıdan yürüşə davam ediblər

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