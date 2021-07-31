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Участника Олимпийских игр лишили аккредитации за нарушение законов

Участника Олимпийских игр лишили аккредитации за нарушение законов Одного из участников Игр лишили аккредитации за то, что он покинул олимпийскую деревню и пошел смотреть достопримечательности Токио.
Индивидуальные
31 июля 2021 г. 17:46
Участника Олимпийских игр лишили аккредитации за нарушение законов

Одного из участников Игр лишили аккредитации за то, что он покинул олимпийскую деревню и пошел смотреть достопримечательности Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом передает Kyodo.

"Это первый случай лишения аккредитации участника Олимпийских игр - 2020. Никто не должен покидать олимпийскую деревню с целью осмотра достопримечательностей", - заявил пресс-секретарь Олимпиады-2020 Масанори Такая.

Участники Игр не могут покидать олимпийскую деревню из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио без зрителей.

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