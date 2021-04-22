Участник Отечественной войны: Хочу стать олимпийским чемпионом

"Чемпионат Европы был важен для меня. Я не боролся больше года. В последний раз я участвовал в прошлом году на континентальном чемпионате в Риме".

"Чемпионат Европы был важен для меня. Я не боролся больше года. В последний раз я участвовал в прошлом году на континентальном чемпионате в Риме".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту Федерации сказал азербайджанский борец вольного стиля Афган Хашалов, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

Выступающий в весовой категории до 57 кг спортсмен напомнил, что в преддверии чемпионата Европы он принял участие в турнире в Киеве: "Я здесь победил белорусского борца, которому проиграл в том турнире. Конечно, нужно было время, чтобы набрать форму. Но у нас было очень мало времени на это. К счастью, я не остался без медали. Если повезет, я хочу стать олимпийским чемпионом. Я хочу поднять там наш флаг".

Отметим, что Афган Хашалов был участником Отечественной войны.