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Участник Отечественной войны: Хочу стать олимпийским чемпионом

Участник Отечественной войны: Хочу стать олимпийским чемпионом "Чемпионат Европы был важен для меня. Я не боролся больше года. В последний раз я участвовал в прошлом году на континентальном чемпионате в Риме".
Индивидуальные
22 апреля 2021 г. 17:05
Участник Отечественной войны: Хочу стать олимпийским чемпионом
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"Чемпионат Европы был важен для меня. Я не боролся больше года. В последний раз я участвовал в прошлом году на континентальном чемпионате в Риме".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту Федерации сказал азербайджанский борец вольного стиля Афган Хашалов, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

Выступающий в весовой категории до 57 кг спортсмен напомнил, что в преддверии чемпионата Европы он принял участие в турнире в Киеве: "Я здесь победил белорусского борца, которому проиграл в том турнире. Конечно, нужно было время, чтобы набрать форму. Но у нас было очень мало времени на это. К счастью, я не остался без медали. Если повезет, я хочу стать олимпийским чемпионом. Я хочу поднять там наш флаг".

Отметим, что Афган Хашалов был участником Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi iştirakçısı: "Olimpiadada çempion olmaq istəyirəm"

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