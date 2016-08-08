Участник олимпиады застрял в лифте

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро попал в неприятную ситуацию.

Как сообщает Report, спортсмен застрял в лифте здания в олимпийской деревне.

Случай произошел в результате отключения электроэнергии. Теннисист был освобожден через 40 минут.

Отметим, что в матче с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который длился 2 часа и 27 минут, Дель Потро одержал победу. Его очередным соперником будет португалец Жоао Соуза.