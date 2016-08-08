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    Участник олимпиады застрял в лифте

    Спортсмен был освобожден через 40 минут

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро попал в неприятную ситуацию. 

    Как сообщает Report, спортсмен застрял в лифте здания в олимпийской деревне. 

    Случай произошел в результате отключения электроэнергии. Теннисист  был освобожден через 40 минут.

    Отметим, что в матче с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который длился 2 часа и 27 минут, Дель Потро одержал  победу. Его очередным соперником будет португалец Жоао Соуза. 

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