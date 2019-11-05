Участница Олимпиады-2016 получила 8,5 года тюрьмы за перевозку 50 кг наркотиков

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур получила восемь с половиной лет лишения свободы после того, как суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков, передает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Напомним, спортсменка была арестована 18 июня после того, как в ее автомобиле было обнаружено 50 кг метамфетамина и экстази. Стоимость обнаруженного оценивалась в € 2 млн. Гафур пыталась перевезти наркотики из Германии в Нидерланды и была задержана на таможне.

В суде легкоатлетка отказалась сообщить, кто дал ей наркотики. Гафур заявила, что не считает себя виновной и намерена обжаловать приговор, информирует ВВС.

Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и должна была выступить на чемпионате мира в Дохе (Катар) в беге на 400 м.