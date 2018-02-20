У сборной России могут отнять олимпийскую медаль зимних игр, после обнаружения в крови Крушельницкого допинг

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Допинг-проба "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, в организме спортсмена обнаружен мельдоний. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления делегации олимпийских атлетов из России, количество вещества указывает на его однократное применение.

"Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего", - сказано в заявлении.

"Я готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы", - говорится в официальном заявлении Крушельницкого.

В свою очередь, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев не исключил, что после скандала, у сборной России могут отобрать бронзовую медаль Зимних игр в этой дисциплине.

Напомним, Александр Крушельницкий в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой принесли России первую в истории медаль в керлинге на Олимпийских играх.