У российской теннисистки украли олимпийские медали

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что неизвестный проник в ее дом и украл олимпийские медали.

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что неизвестный проник в ее дом и украл олимпийские медали.

Как передает Report, об этом рассказала "Пятому каналу" .

Инцидент произошел в Подмосковье. Спортсменка отмечает, что вместе с медалями у нее похитили драгоценности, в том числе олимпийский перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

"Не взял только документы. Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. Сумка была на виду, видимо, все что видел, то и схватил", - сказала Веснина.

По ее словам, сейчас полиция выясняет, как ворам удалось пробраться в дом в обход сигнализации.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В 2021 году Веснина стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте. Россиянка брала паузу в карьере из-за рождения дочери, но вернулась ради выступления в Токио.