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    У российского тяжелоатлета пошла кровь из носа после того, как он поднял 426 кг - ВИДЕО

    Омский спортсмен получил бронзовую медаль на тридцатом международном турнире ARNOLD STRONGMAN CLASSIC 2018

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ От давления у силача Михаила Шивлякова из носа брызнула кровь, когда он поднимал штангу в 426 килограммов. Как сообщает Report, несмотря на это, тяжелоатлет не бросил снаряд. 37-летний омский спортсмен получил бронзовую медаль на тридцатом международном турнире ARNOLD STRONGMAN CLASSIC 2018.

    Первое место занял Хафтор Юлиус Бьернссон — исполнитель роли "Горы" (Григора Клигана) в сериале "Игра престолов". Исландец является многократным победителем турнира и обладателем титула "Самый сильный человек планеты".

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