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    У "Формулы-1" новый логотип - ФОТО

    Причиной замены логотипа стало то, что дизайн старого не подходил для современных цифровых платформ

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Абу-Даби состоялась официальная презентация нового логотипа «Формулы-1». Как сообщает Report, презентация прошла во время церемонии награждения призёров заключительного этапа сезона 2017 года, на котором победил финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас.  

    Прежний логотип чемпионата использовался с середины 1990-х годов. Коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес заявил, что причиной замены логотипа стало то, что дизайн старого не подходил для современных цифровых платформ.

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