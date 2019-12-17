У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму более 60 млн - ФОТО

В Лондоне обокрали дом Тамары Экклстоун - дочери бывшего руководителя "Формулы-1", миллиардера Берни Экклстоуна.

Как передает Report со ссылкой на сайт газеты The Sun, в числе украденных драгоценностей на общую сумму в более 60 млн - кольца, серьги и браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов (около $107 тыс.). По данным издания, воры пробрались в дом в пятницу вскоре после того, как Экклстоун вместе с мужем и дочерью уехала в путешествие.

Троим злоумышленникам удалось обойти и круглосуточный патруль, который следит за порядком на известной дорогостоящей недвижимостью улице Кенсингтон Палас Гарденс, и систему охраны в особняке Экклстоун.

Сама дочь экс-главы "Формулы-1" отреагировала на кражу, приведя на своей странице в инстаграме цитату из Библии: "...ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы".