Тяжелоатлет Валентин Христов не будет опротестовывать решение о лишении олимпийской медали

"Это плохо, что меня лишили олимпийской медали, но есть и хорошие новости".

Об этом Report сообщил азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов, лишенный бронзовой медали, завоеванной на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

25-летний спортсмен рад, что дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета не вынесла более сурового решения: "Хорошая новость в том, что меня не наказали пожизненно и сохранили санкции до 2023 года. Я не буду подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение, связанное с тем, что меня лишили медали".

Христов сказал, что сейчас проживает в Баку и не думает о завершении карьеры.

Болгарский тяжелоатлет отметил, что у него нет связей с Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана, однако не стал скрывать желания вернуться в сборную после истечения срока наказания: "Сейчас у меня нет никаких связей с Федерацией. Я вне сборной Азербайджана, занимаюсь индивидуально, нигде не работаю. Я не намерен отказываться от сборной, 100% я вернусь".

Отметим, что дисциплинарная комиссия МОК выявила нарушение В.Христовым антидопинговых правил. Было решено его бронзовую медаль в весовой категории 56 кг отдать занявшему 4-е место на соревновании вьетнамцу Тран Ле Куоку Тоана. В 2013 году В.Христов был дисквалифицирован на 2 года из-за того, что в го организме был обнаружен дегидгидрометилтестостерон, а в 2015 году – на 8 лет из-за обнаружения в организме нандролона.