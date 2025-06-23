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Турнир в Баку стал одним из самых продолжительных в истории UFC

Турнир в Баку стал одним из самых продолжительных в истории UFC Прошедший в Баку турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) стал одним из самых продолжительных в истории UFC.
Индивидуальные
23 июня 2025 г. 16:48
Турнир в Баку стал одним из самых продолжительных в истории UFC

Прошедший в Баку турнир Ultimate Fighting Championship (UFC) стал одним из самых продолжительных в истории UFC.

Как сообщает Report со ссылкой на издание MMA Junkie, турнир длился 2 часа 53 минуты и 52 секунды.

Турнир, включавший 12 боев, является 11-м по продолжительности в истории UFC. Он также стал самым продолжительным среди соревнований с 12 боями. Победитель в 10 поединках определился решением судей.

Отметим, что в главном поединке вечера встретились представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри. Поединок в полутяжелом весе длился пять раундов. В итоге победителем был объявлен Х. Раунтри.

Среди азербайджанских спортсменов Назим Садыхов победил бразильца Николаса Мотту, а Рафаэль Физиев одержал победу над Игнасио Бахамондесом из Чили. Тофик Мусаев проиграл поединок Мыктыбеку Оролбаю из Кыргызстана.

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Версия на английском языке Event in Baku marks longest 12-bout card in UFC history
Версия на азербайджанском языке Bakıdakı turnir UFC tarixində ən uzunmüddətli yarışlardan olub

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