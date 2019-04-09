Турнир "ShamkirChess 2019" завершился - ОБНОВЛЕНО

Завершился супертурнир "ShamkirChess 2019" памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в последнем IX туре азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным, а Теймур Раджабов с чехом Давидом Наварой.

Нынешний чемпион мира и победитель турнира Магнус Карлсен (Норвегия) завоевал очередную победу, обыграв россиянина Александра Грищука.

IX тур

9 апреля

Магнус Карлсен (Норвегия) – Александр Грищук (Россия) - 1:0

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Сергей Карякин (Россия) - 0,5:0,5

Вишванатан Ананд (Индия) – Веселин Топалов (Болгария) - 0,5:0,5

Динг Лирен (Китай) – Аниш Гири (Голландия) - 0,5:0,5

Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) - 0,5:0,5

Отметим, что после 9 туров Магнус Карлсен набрал 7 очков. Динг Лирен и Сергей Карякин – по 5 (2-3 места), Теймур Раджабов, Александр Грищук, Вишванатан Ананд – по 4,5 (4-6 места), Давид Навара, Веселин Топалов - по 4 (7-8 места), Шахрияр Мамедъяров - 3,5 (9 место), Аниш Гири - 3 очка (10 место).

*** 15:38

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог завершить победой супертурнир "ShamkirChess 2019" памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в последнем XIX туре 34-летний гроссмейстер встретился с российским шахматистом Сергеем Карякиным.

Мамедъяров завершил встречу ничьей. Динг Лирен (Китай) и Аниш Гири (Голландия) поделили очки поровну.

На данный момент продолжаются встречи:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Александр Грищук (Россия), Вишванатан Ананд (Индия) – Веселин Топалов (Болгария) и Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан).

В VIII туре норвежец Магнус Карлсен оформил чемпионство. Шахрияр Мамедъяров завершил турнир на 9 строчке с 3.5 очками. Аниш Гири стал последним с 3 очками.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров становился чемпионом "ShamkirChess" в 2016 и 2017 годах. В остальных 4 соревнованиях обладателем первого места становился Магнус Карлсен.