Турнир с участием Нурмагомедова и Макгрегора установил рекорд UFC по проданным трансляциям

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе, главным поединком которого был бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, стал рекордным в истории организации по количеству проданных платных трансляций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал MMAfighting.

Издание отмечает, что на турнир было продано трансляций на общую сумму около $2,4 млн (одна трансляция стоила $90), что является рекордом UFC. Предыдущий лучший результат организации по количеству проданных платных трансляций был достигнут на турнире UFC 202 ($1,5 млн), главным боем которого был поединок Макгрегора и американца Нэйта Диаса (20 августа 2016 года).

Турнир прошел в ночь на 7 октября. В главном бою вечера Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, сохранив титул чемпиона UFC в легком весе.