Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится с российским шахматистом

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, в третьем туре он сыграет белыми фигурами против Яна Непомнящего (Россия).

Напомним, что в предыдущих турах Т.Раджабов сыграл вничью с Алирезой Фирузджа (Франция) и проиграл Хикару Накамуре (США).

В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают право сыграть в матче за мировую корону.

Турнирное положение: Каруана, Непомнящий - по 1,5 очка, Фирузджа, Дуда, Раппорт, Накамура - по 1, Раджабов, Динг Лирен - по 0,5.