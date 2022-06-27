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Турнир претендентов: Теймур Раджабов сегодня вновь сыграет с американским шахматистом

Турнир претендентов: Теймур Раджабов сегодня вновь сыграет с американским шахматистом Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня в Мадриде, Испания, очередную встречу на Турнире претендентов.
Индивидуальные
27 июня 2022 г. 10:03
Турнир претендентов: Теймур Раджабов сегодня вновь сыграет с американским шахматистом
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня в Мадриде, Испания, очередную встречу на Турнире претендентов.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер сыграет в 9-м туре белыми фигурами против представителя США Хикару Накамуры. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

В предыдущих играх Раджабов дважды сыграл вничью с Алирезой Фирузджой (Франция), Яном Непомнящим (Россия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Дингом Лиреном (Китай) и Рихардом Раппортом (Венгрия), проиграл Хикару Накамуре и Фабиано Каруано (США). После 8 туров Раджабов вместе с Фирузджой и Дудой делят 6-8 места с 3 очками.

Лидирует в турнирной таблице Непомнящий с 6 очками.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov bu gün yenidən ABŞ şahmatçısı ilə qarşılaşacaq

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