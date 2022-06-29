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Турнир претендентов: Теймур Раджабов проведет сегодня очередную встречу

Турнир претендентов: Теймур Раджабов проведет сегодня очередную встречу Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня в Мадриде, Испания, очередную встречу на Турнире претендентов.
Индивидуальные
29 июня 2022 г. 09:54
Турнир претендентов: Теймур Раджабов проведет сегодня очередную встречу
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня в Мадриде, Испания, очередную встречу на Турнире претендентов.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер сыграет в Х туре черными фигурами против россиянина Яна Непомнящего, выступающего под флагом FIDE. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

В предыдущих играх Раджабов дважды сыграл вничью с Алирезой Фирузджой (Франция), Яном Непомнящим (Россия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Дингом Лиреном (Китай) и Рихардом Раппортом (Венгрия), проиграл Хикару Накамуре и Фабиано Каруано (США).

После 9 туров Раджабов с 4 очками в активе вместе с Фирузджой и Дудой делят 5-7 места. Непомнящий с 6,5 очками лидирует в турнирной таблице.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov bu gün liderlə qarşılaşacaq

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