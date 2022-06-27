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Турнир претендентов: Теймур Раджабов одержал первую победу

Турнир претендентов: Теймур Раджабов одержал первую победу В Мадриде (Испания) продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.
Индивидуальные
27 июня 2022 г. 22:23
Турнир претендентов: Теймур Раджабов одержал первую победу

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, наш гроссмейстер одержал свою первую победу.

Так, в девятом туре он играл белыми фигурами с Хикару Накамурой (США), добившись успеха на 41-м ходу. В активе у Т.Раджабова четыре очка.

В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают право сыграть в матче за мировую корону.

9-й тур

Теймур Раджабов – Хикару Накамура (США) 1:0

Алиреза Фирузджа (Франция) – Рихард Раппорт (Румыния) 1:0

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия) 0,5:0,5

Динг Лирен (Китай) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov ilk qələbəsini qazanıb

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