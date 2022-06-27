Турнир претендентов: Теймур Раджабов одержал первую победу

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.
Как передает Report, наш гроссмейстер одержал свою первую победу.
Так, в девятом туре он играл белыми фигурами с Хикару Накамурой (США), добившись успеха на 41-м ходу. В активе у Т.Раджабова четыре очка.
В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают право сыграть в матче за мировую корону.
9-й тур
Теймур Раджабов – Хикару Накамура (США) 1:0
Алиреза Фирузджа (Франция) – Рихард Раппорт (Румыния) 1:0
Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия) 0,5:0,5
Динг Лирен (Китай) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).