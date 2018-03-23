Турнир претендентов: Шахрияр Мамедьяров в 9 раз сыграл вничью

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в очередном туре турнира претендентов, проходящем в Берлине.
Как передает Report, шахматист в XI туре встретился с американцем Уэсли Со. Стороны согласились на ничью на 51 ходу.
После этой встречи Мамедъяров имеет в активе 6 очков и отстает от лидера Фабиано Каруано на 0,5 очков.
Турнир претендентов 11-й тур, 23.03.2018
Дин Лижэнь – Грищук
Уэсли Со – Мамедьяров 0,5 - 0,5
Каруана – Крамник 0,5 - 0,5
Аронян – Карякин
News DepartmentАвтор новости
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