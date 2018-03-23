Турнир претендентов: Шахрияр Мамедьяров в 9 раз сыграл вничью

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в очередном туре турнира претендентов, проходящем в Берлине.

Как передает Report, шахматист в XI туре встретился с американцем Уэсли Со. Стороны согласились на ничью на 51 ходу.

После этой встречи Мамедъяров имеет в активе 6 очков и отстает от лидера Фабиано Каруано на 0,5 очков.

Турнир претендентов 11-й тур, 23.03.2018

Дин Лижэнь – Грищук

Уэсли Со – Мамедьяров 0,5 - 0,5

Каруана – Крамник 0,5 - 0,5

Аронян – Карякин