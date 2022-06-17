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Турнир претендентов: Раджабов сыграл вничью с Фирузджой

Турнир претендентов: Раджабов сыграл вничью с Фирузджой В Мадриде (Испания) стартовал турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.
Индивидуальные
17 июня 2022 г. 23:14
Турнир претендентов: Раджабов сыграл вничью с Фирузджой

В Мадриде (Испания) стартовал турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, в первом туре он сыграл белыми фигурами вничью с Алирезой Фирузджой (Франция). Партия завершилась на 71-м ходу.

В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают сыграть в матче за мировую корону.

1-й тур

Теймур Раджабов – Алиреза Фирузджа 0,5:0,5

Динг Лирен (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) 0:1

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Рихард Раппорт (Румыния) 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov İddiaçılar Turnirinə heç-heçə ilə başlayıb

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