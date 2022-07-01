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Турнир претендентов: Раджабов фактически потерял шансы на победу

Турнир претендентов: Раджабов фактически потерял шансы на победу В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.
Индивидуальные
1 июля 2022 г. 01:27
Турнир претендентов: Раджабов фактически потерял шансы на победу

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, в XI туре он играл белыми фигурами с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша). Партия завершилась вничью на 33-м ходу.

Таким образом, Раджабов, сделавший 8-ю ничью, фактически потерял шансы на победу в турнире.

В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают право сыграть в матче за мировую корону.

XI тур

Теймур Раджабов – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Динг Лирен (Китай) - 0:1

Алиреза Фирузджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) - 0:1

Хикару Накамура (США) – Рихард Раппорт (Венгрия) - 0,5:0,5.

Непомнящий - 8 очков, Динг Лирен - 6,5, Накамура - 6, Каруана - 5,5, Раджабов - 5, Раппорт, Дуда - 4,5, Фирузджа - 4.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov 8-ci dəfə heç-heçə edib

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