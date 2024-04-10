Турнир претендентов: Ниджат Абасов в очередной раз проиграл

В канадском Торонто прошли матчи 5-го тура Турнира претендентов по шахматам.

В канадском Торонто прошли матчи 5-го тура Турнира претендентов по шахматам.

Как сообщает Report, представитель Азербайджан Ниджат Абасов вновь показал неудачный результат.

Гроссмейстер потерпел поражение от индийца Доммараджу Гукеша. Абасов играл черными фигурами. В VI туре азербайджанскому шахматисту предстоит встретиться с другим представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Соревнования продлятся до 22 апреля. Победитель турнира получит право сыграть с чемпионом мира - Дин Лижэнем (Китай).

Отметим, что Ниджат Абасов, имея 1,5 очка, делит 7-8 места.