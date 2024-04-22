Турнир претендентов: Индиец Гукеш Доммараджу стал победителем, Ниджат Абасов занял последнее место

Индиец Гукеш Доммараджу стал победителем турнира претендентов по шахматам, которые прошли в канадском Торонто.
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Партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной, которая должна была решить исход турнира, завершилась вничью.
Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 баллов.
Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов занял последнее, 8-е место, завершив турнир без победы.
Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов проиграл индийцу Рамешбабу Прагнанандхe в последнем, 14-м туре турнира претендентов по шахматам в канадском Торонто.
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Встречи Хикару Накамура (США) - Доммараджу Гукеш (Индия) и Сантош Гуджрати Видит (Индия) - Алиреза Фируджа (Франция) завершились вничью. Партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной продолжается.
Отметим, что в соревнованиях среди женщин турнир претенденток выиграла китайская шахматистка Тань Чжунъи.