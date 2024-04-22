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Турнир претендентов: Индиец Гукеш Доммараджу стал победителем, Ниджат Абасов занял последнее место

Турнир претендентов: Индиец Гукеш Доммараджу стал победителем, Ниджат Абасов занял последнее место Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов проиграл индийцу Рамешбабу Прагнанандхe в последнем, 14-м туре турнира претендентов по шахматам в канадском Торонто.
Индивидуальные
22 апреля 2024 г. 04:39
Турнир претендентов: Индиец Гукеш Доммараджу стал победителем, Ниджат Абасов занял последнее место

Индиец Гукеш Доммараджу стал победителем турнира претендентов по шахматам, которые прошли в канадском Торонто.

Как сообщает Report, по итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка.

Партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной, которая должна была решить исход турнира, завершилась вничью.

Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 баллов.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов занял последнее, 8-е место, завершив турнир без победы.

04:19

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов проиграл индийцу Рамешбабу Прагнанандхe в последнем, 14-м туре турнира претендентов по шахматам в канадском Торонто.

Как сообщает Report, по итогам проведенных 14 партий Н.Абасов набрал 3,5 очка и занял последнее, 8-е место.

Встречи Хикару Накамура (США) - Доммараджу Гукеш (Индия) и Сантош Гуджрати Видит (Индия) - Алиреза Фируджа (Франция) завершились вничью. Партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной продолжается.

Отметим, что в соревнованиях среди женщин турнир претенденток выиграла китайская шахматистка Тань Чжунъи.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Nicat Abbasov 14 oyunda qələbə qazana bilməyib

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