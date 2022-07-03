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Турнир претендентов: Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Турнир претендентов: Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихарда Раппорта в 13-м туре турнира претендентов в Мадриде.
Индивидуальные
3 июля 2022 г. 20:23
Турнир претендентов: Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихарда Раппорта в 13-м туре турнира претендентов в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Непомнящий играл белыми фигурами.

Россиянин за тур до конца турнира набрал 9 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей.

Благодаря победе на турнире Непомнящий получил право провести матч за звание чемпиона мира с действующим чемпионом - норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, что 31-летний Непомнящий выиграл турнир претендентов второй раз подряд. В 2021 году он проиграл в матче за звание чемпиона Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Отметим, что Карслен является 16-м чемпионом мира по шахматам, он удерживает это звание с 2013 года.

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