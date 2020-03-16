Турнир c участием азербайджанских боксеров проведут без болельщиков

Европейский олимпийский классификационный турнир по боксу в Лондоне решено провести без болельщиков. Это связано с бушующим во всем мире короновирусом.

По сообщению Report, об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

В заявлении отмечается, что данное решение продиктовано стремлением уберечь от опасного вируса спортсменов, болельщиков и волонтеров. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня. В течение 30 дней болельщикам вернуть деньги, уплаченные за билеты. Ранее глава Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Франко Фальчинелли счел весьма странным проведение турнира при полных трибунах, учитывая сложившееся положение. соревнований с участием болельщиков как странный шаг в нынешней ситуации.

Отметим, что турнир носит лицензионный характер к Летним Олимпийским Играм в Токио. В турнире принимают участие и азербайджанские боксеры. Отметим, что в Великобритании коронавирус подтвержден у 1 372 человек. 35 случаев со смертельным исходом.