О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турнир "Большого шлема": В борьбу вступили еще два азербайджанских дзюдоиста

Турнир "Большого шлема": В борьбу вступили еще два азербайджанских дзюдоиста В столице Грузии Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема".
Индивидуальные
27 марта 2021 г. 12:38
Турнир Большого шлема: В борьбу вступили еще два азербайджанских дзюдоиста

В столице Грузии Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема".

Как сообщает Report, во второй день соревнований в борьбу вступили еще два азербайджанских дзюдоиста.

Так, в мужских соревнованиях в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев проведет свою первую схватку против Дина Гемера (Израиль), а Зелим Цкаев - против Кенни Беделы (Италия).

Отметим, что в первый день соревнований борьбу повели 7 спортсменов из Азербайджана. Из них лишь Карамет Гусейнов, выступавший в весовой категории 60 кг, завоевал бронзовую медаль.

В турнире, который продлится до 28 марта, участвуют 464 дзюдоиста из 80 стран. Азербайджан на соревнованиях представляют 11 спортсменов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Daha iki cüdoçumuz mübarizəyə başlayır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Формула-1: Ферстаппен выиграл первую практику сезона
Фото"Формула-1": Ферстаппен выиграл первую практику сезона
26 марта 2021 г. 17:33
Тайсон отказался от боя за 25 миллионов долларов
Тайсон отказался от боя за 25 миллионов долларов
23 марта 2021 г. 18:56
Организаторы Олимпиады отказались от зарубежных волонтеров
Организаторы Олимпиады отказались от зарубежных волонтеров
22 марта 2021 г. 17:00
Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа
Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа
22 марта 2021 г. 00:15
Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу
Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу
21 марта 2021 г. 22:43
Во время тренировки молния убила 22-летнюю спортсменку
Во время тренировки молния убила 22-летнюю спортсменку
21 марта 2021 г. 14:09
Азербайджанские боксеры возвращаются из Стамбула с трофеями
Азербайджанские боксеры возвращаются из Стамбула с трофеями
21 марта 2021 г. 13:57
Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков
Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков
21 марта 2021 г. 12:03
Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио
Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио
20 марта 2021 г. 23:06
Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью
Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью
20 марта 2021 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi