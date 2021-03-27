Турнир "Большого шлема": В борьбу вступили еще два азербайджанских дзюдоиста

В столице Грузии Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема".

В столице Грузии Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема".

Как сообщает Report, во второй день соревнований в борьбу вступили еще два азербайджанских дзюдоиста.

Так, в мужских соревнованиях в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев проведет свою первую схватку против Дина Гемера (Израиль), а Зелим Цкаев - против Кенни Беделы (Италия).

Отметим, что в первый день соревнований борьбу повели 7 спортсменов из Азербайджана. Из них лишь Карамет Гусейнов, выступавший в весовой категории 60 кг, завоевал бронзовую медаль.

В турнире, который продлится до 28 марта, участвуют 464 дзюдоиста из 80 стран. Азербайджан на соревнованиях представляют 11 спортсменов.