Турнир Большого шлема: Шесть дзюдоистов Азербайджана вступают в борьбу

Сегодня шесть азербайджанских дзюдоистов вступят в борьбу на турнире Большого шлема в столице Грузии, Тбилиси.

Сегодня шесть азербайджанских дзюдоистов вступят в борьбу на турнире Большого шлема в столице Грузии, Тбилиси.

Как сообщает Report, Туран Байрамов, выступающий в весовой категории до 60 кг, встретится в 1/8 финала с победителем поединка между Алланом Кувабарой (Бразилия) и Ханболотом Ирисбековым (Кыргызстан).

Ровшан Алиев (до 60 кг) встретится с победителем встречи между Даниэлем Лаутгебом (Австрия) и Ираклием Купатадзе (Грузия).

Исмаил Ибрагимов в категории до 66 кг в 1/16 финала попытается обыграть Евгения Гончаренко, Ибрагим Алиев - Сардара Рахимова (Туркменистан).

В соревнованиях среди женщин в категории до 48 кг Шафаг Гамидова встретится в 1/8 финала с Наташей Феррейрой (Бразилия), Айша Гурбанлы - с Эмбер Герсжес (Нидерланды).