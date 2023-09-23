Турнир Большого шлема: Сегодня в соревнованиях примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов

Сегодня на турнире Большого шлема в Баку примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов.

Сегодня на турнире Большого шлема в Баку примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проходящих на Национальной гимнастической арене, борьба будет вестись в 4 весовых категориях.

10 членов сборной Азербайджана выступят в трех весовых категориях.

Мужчины

73 кг

Хидаят Гейдаров - Аскар Наркулов (Казахстан)

Тельман Велиев - Файе Нджие (Гамбия)

Нурлан Османов - Диого Сезар (Гвинея-Бисау)

Рашид Мамедалиев - Бенжамен Аксус (Франция)

81 кг

Мамедреза Гаджизаде - победитель пары Арно Арегба (Франция)/Мохаммед Ребахи (Катар)

Эльджан Шафиев - победитель пары Антонио Эспозито (Италия)/Храфн Арнарссон (Исландия)

Зелим Чкаев - Алекс Барто (Словакия)

Махаррам Имамвердиев - Айбол Нуссанали (Казахстан)



Женщины

70 кг

Гюнель Гасанли - Элиза Вроблевска (Польша)

Судаба Агаева - Дарья Крамойкина (IJF)

Отметим, что накануне Яшар Наджафов (66 кг) завоевал золотую медаль среди мужчин, а Лейла Алиева (48 кг) - серебряную медаль в соревнованиях среди женщин.