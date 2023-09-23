Турнир Большого шлема: Сегодня в соревнованиях примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов

Сегодня на турнире Большого шлема в Баку примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов.
Как сообщает Report, в соревнованиях, проходящих на Национальной гимнастической арене, борьба будет вестись в 4 весовых категориях.
10 членов сборной Азербайджана выступят в трех весовых категориях.
Мужчины
73 кг
Хидаят Гейдаров - Аскар Наркулов (Казахстан)
Тельман Велиев - Файе Нджие (Гамбия)
Нурлан Османов - Диого Сезар (Гвинея-Бисау)
Рашид Мамедалиев - Бенжамен Аксус (Франция)
81 кг
Мамедреза Гаджизаде - победитель пары Арно Арегба (Франция)/Мохаммед Ребахи (Катар)
Эльджан Шафиев - победитель пары Антонио Эспозито (Италия)/Храфн Арнарссон (Исландия)
Зелим Чкаев - Алекс Барто (Словакия)
Махаррам Имамвердиев - Айбол Нуссанали (Казахстан)
Женщины
70 кг
Гюнель Гасанли - Элиза Вроблевска (Польша)
Судаба Агаева - Дарья Крамойкина (IJF)
Отметим, что накануне Яшар Наджафов (66 кг) завоевал золотую медаль среди мужчин, а Лейла Алиева (48 кг) - серебряную медаль в соревнованиях среди женщин.