О нас

Турнир Большого шлема: Сегодня в соревнованиях примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов

Турнир Большого шлема: Сегодня в соревнованиях примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов Сегодня на турнире Большого шлема в Баку примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов.
Индивидуальные
23 сентября 2023 г. 09:34
Турнир Большого шлема: Сегодня в соревнованиях примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов

Сегодня на турнире Большого шлема в Баку примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проходящих на Национальной гимнастической арене, борьба будет вестись в 4 весовых категориях.

10 членов сборной Азербайджана выступят в трех весовых категориях.

Мужчины

73 кг
Хидаят Гейдаров - Аскар Наркулов (Казахстан)
Тельман Велиев - Файе Нджие (Гамбия)
Нурлан Османов - Диого Сезар (Гвинея-Бисау)
Рашид Мамедалиев - Бенжамен Аксус (Франция)

81 кг
Мамедреза Гаджизаде - победитель пары Арно Арегба (Франция)/Мохаммед Ребахи (Катар)
Эльджан Шафиев - победитель пары Антонио Эспозито (Италия)/Храфн Арнарссон (Исландия)
Зелим Чкаев - Алекс Барто (Словакия)
Махаррам Имамвердиев - Айбол Нуссанали (Казахстан)


Женщины

70 кг
Гюнель Гасанли - Элиза Вроблевска (Польша)
Судаба Агаева - Дарья Крамойкина (IJF)

Отметим, что накануне Яшар Наджафов (66 кг) завоевал золотую медаль среди мужчин, а Лейла Алиева (48 кг) - серебряную медаль в соревнованиях среди женщин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın 10 cüdoçusu bu gün mübarizəyə başlayacaq

Самое читаемое

Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07
Эрдоган встретился с Илоном Маском
Эрдоган встретился с Илоном Маском
18 сентября 2023 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi