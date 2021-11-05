Турнир "Большого шлема": Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал

13 азербайджанских дзюдоистов вступили в борьбу на турнире "Большого шлема".

13 азербайджанских дзюдоистов вступили в борьбу на турнире "Большого шлема".

Как передает Report, в соревнованиях среди мужчин Балабек Агаев (60 кг) одолел россиянина Дамира Меремова, однако в 1/4 финала уступил грузину Джабе Папинашвили.

В утешительной встрече соперником Агаева стал другой азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов. Одержавший победу Юсифов поборется с японцем Хаято Кондо за бронзовую медаль.

Хаяте Кондо отстранил от борьбы другого дзюдоиста Турана Байрамова. Ровшан Алиев в борьбе за третье место померится силами с монгольским спортсменом Сумиябазаром Энхтайваном.

Орхан Сафаров (66 кг) вышел в полуфинал, одолев Байбола Уулу Саламата и Эрика Такабатакэ. Победив украинца Евгения Гончарко, он вышел в финал. В борьбе за золото его соперником станет молдаванин Денис Виеру.

В соревнованиях среди женщин в финал прошла Ичинхорлу Мунцхедев (57 кг). Ее соперницей в решающем раунде станет японка Момо Тамаоки.

Шафаг Гамидова (48 кг) на встрече за бронзу померится силами с Широй Ришони (Израиль).