Турецкий министр выразил соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу выразил соболезнования в связи со смертью своего азербайджанского коллеги Азада Рагимова.

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу выразил соболезнования в связи со смертью своего азербайджанского коллеги Азада Рагимова.

Как сообщает Report, Касапоглу разместил пост на своей персональной странице в Twitter.

"С прискорбием воспринял весть о смерти министра молодежи и спорта Азербайджана, моего друга Азада Рагимова. Господину Рагимову принадлежали заслуги в развитии отношений между нашими странами. Да упокоит Всевышний душу моего дорогого брата, да нисполшет терпения его родным и близким", - говорится в сообщении.

Отметим, что Азад Рагимов скончался 30 апреля в американской клинике, где проходил лечение.