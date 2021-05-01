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Турецкий министр выразил соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова 

Турецкий министр выразил соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова  Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу выразил соболезнования в связи со смертью своего азербайджанского коллеги Азада Рагимова.
Индивидуальные
1 мая 2021 г. 11:02
Турецкий министр выразил соболезнования в связи с кончиной Азада Рагимова 

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу выразил соболезнования в связи со смертью своего азербайджанского коллеги Азада Рагимова.

Как сообщает Report, Касапоглу разместил пост на своей персональной странице в Twitter.

"С прискорбием воспринял весть о смерти министра молодежи и спорта Азербайджана, моего друга Азада Рагимова. Господину Рагимову принадлежали заслуги в развитии отношений между нашими странами. Да упокоит Всевышний душу моего дорогого брата, да нисполшет терпения его родным и близким", - говорится в сообщении.

Отметим, что Азад Рагимов скончался 30 апреля в американской клинике, где проходил лечение.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir Azad Rəhimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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