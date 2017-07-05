Турецкий министр: Азербайджан воспользовался преимуществом проведения Исламиады

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "На IV Играх исламской солидарности мы со 195 медалями стали вторыми. Хоть в целом медалей у нас было больше, но Азербайджан стал первым из-за большего количества "золота".

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" заявил первый гость AA Spor Masası министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Килич.

Министр отметил, что Азербайджан воспользовался преимуществом проведения IV Игр исламской солидарности "Баку 2017". Он выделили, что турецкие спортсмены успешно выступили на соревновании: "Нужно обратить внимание на временные показатели соревнования. Я отмечаю побитые рекорды Турции, улучшение результатов других международных соревнований. Кроме того, в Исламиаде мы превзошли расстояние, в котором было завоевано золото в метании копья. Это говорит нам о будущих успешных результатах. Я верю, что мы покажем более успешные результаты".

Отметим, что команда Азербайджана завоевала 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей, завершив соревнования со 162 медалями и заняв первое место. V Игры исламской солидарности будут проведены в Турции.