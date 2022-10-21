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Турецкий дипломат: Азербайджану важно демонстрировать продвижение и в спортивной сфере

Турецкий дипломат: Азербайджану важно демонстрировать продвижение и в спортивной сфере “Организация второго международного соревнования в Суговушане после Карабахской победы показывает, что Азербайджану важно демонстрировать продвижение не только в военной и экономической, но и в спортивной сфере".
Индивидуальные
21 октября 2022 г. 13:24
Турецкий дипломат: Азербайджану важно демонстрировать продвижение и в спортивной сфере

“Организация второго международного соревнования в Суговушане после Карабахской победы показывает, что Азербайджану важно демонстрировать продвижение не только в военной и экономической, но и в спортивной сфере".

Об этом Report сказал генконсул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк на церемонии открытия "Мингячевирской регаты" в Суговушане.

Генконсул отметил, что был в Суговушане две недели назад: "Тогда здесь были макеты трибун. А сейчас я вижу, что все для соревнования соответствует международному уровню. Поздравляю министерство молодежи и спорта, Федерацию каноэ и гребли Азербайджана с подготовкой к соревнованиям на отличном уровне за короткое время".

Дипломат пожелал участникам соревнований успехов и пожелал победы сильнейшим спортсменам: "Наша страна тоже участвует в этом турнире. Как и во всех сферах, мы и в этом поддерживаем Азербайджан. Пусть победят сильные спортсмены, но в душе мы желаем, чтобы турецкие и азербайджанские спортсмены завоевали больше медалей. Мы ждем, что и в будущие годы в Суговушане будут проходить такие турниры".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli diplomat: “Suqovuşanda yarışların təşkili Azərbaycanın təkcə müharibə meydanında deyil, idmanda da irəliləyişini göstərir”

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