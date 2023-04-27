Турецкие спортсмены, завоевавшие медали на чемпионате Европы в Ереване, прибыли в Баку

Турецкие спортсмены, занявшие призовые места на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, прибыли в Азербайджан.

Турецкие спортсмены, занявшие призовые места на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, прибыли в Азербайджан.

Как сообщает Report, в состав делегации входят чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекташ, Юсуф Фехми Гендж, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи турецких спортсменов. В церемонии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта, Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, СМИ, представители общественности Азербайджана и Турции, болельщики.

Турецкие тяжелоатлеты примут участие в ряде встреч и мероприятий в столице.

Отметим, что представители братской страны прибыли в Баку по приглашению президента Ильхама Алиева. Спортсмены посвятили Азербайджану медали, завоеванные на соревнованиях в Ереване.