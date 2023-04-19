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Турецкая тяжелоатлетка хочет посетить Баку

Турецкая тяжелоатлетка хочет посетить Баку Хочу приехать в Азербайджан, в Баку.
Индивидуальные
19 апреля 2023 г. 13:19
Турецкая тяжелоатлетка хочет посетить Баку

Хочу приехать в Азербайджан, в Баку.

Об этом Report сказала завоевавшая золотую медаль в столице Армении Ереване турецкая тяжелоатлетка Джансу Бекташ.

20-летняя спортсменка напомнила, что была приглашена в Азербайджан: "В первую очередь необходимо разрешение министерства. Если оно будет дано, я приеду, потому что очень этого хочу".

Отметим, что президент Ильхам Алиев дал поручение пригласить в Азербайджан Джансу Бекташ и серебряную призершу Гамзе Алтун.

Напомним, что на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване был сожжен флаг Азербайджана. Вслед за этим сборная решила отказаться от участия в соревновании и вернуться в Баку.

Бекташ и Алтун посвятили свои медали Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda qazandığı qızıl medalı Azərbaycana həsr edən idmançı: "Bakıya gəlmək istəyirəm"

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