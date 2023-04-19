Турецкая тяжелоатлетка хочет посетить Баку

Хочу приехать в Азербайджан, в Баку.
Об этом Report сказала завоевавшая золотую медаль в столице Армении Ереване турецкая тяжелоатлетка Джансу Бекташ.
20-летняя спортсменка напомнила, что была приглашена в Азербайджан: "В первую очередь необходимо разрешение министерства. Если оно будет дано, я приеду, потому что очень этого хочу".
Отметим, что президент Ильхам Алиев дал поручение пригласить в Азербайджан Джансу Бекташ и серебряную призершу Гамзе Алтун.
Напомним, что на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване был сожжен флаг Азербайджана. Вслед за этим сборная решила отказаться от участия в соревновании и вернуться в Баку.
Бекташ и Алтун посвятили свои медали Азербайджану.