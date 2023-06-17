Турецкая тхэквондистка: Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня

Турецкая тхэквондистка: Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня

"Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня"

https://static.report.az/photo/2f6b5d44-ae2a-3ac6-8107-ea1391549222.jpg https://static.report.az/photo/2f6b5d44-ae2a-3ac6-8107-ea1391549222.jpg

"Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня". Как сообщает Report, об этом турецкая тхэквондистка Мерве Динчел сказала, говоря о завоевании золотой медали на чемпионате мира в Баку. Победительница чемпионата в весе 49 кг 24-летняя спортсменка рассказала прессе, что поддержка Азербайджана сыграла важную роль в ее победе: "В Азербайджане я выступала в совершенно иной атмосфере. Они дали нам почувствовать, что мы находимся в братской стране. Поддержка трибун была фантастической. Для меня было очень важно завоевать в Азербайджане вторую золотую медаль в своей карьере". Отметим, что в чемпионате мира, проходившем в Баку с 29 мая по 4 июня, приняли участие 949 спортсменов из 145 стран. Подпишитесь на наш Telegram канал