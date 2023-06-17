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Турецкая тхэквондистка: Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня

Турецкая тхэквондистка: Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня "Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня"
Индивидуальные
17 июня 2023 г. 11:15
Турецкая тхэквондистка: Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня

"Победа на чемпионате мира в Баку - это честь для меня".

Как сообщает Report, об этом турецкая тхэквондистка Мерве Динчел сказала, говоря о завоевании золотой медали на чемпионате мира в Баку.

Победительница чемпионата в весе 49 кг 24-летняя спортсменка рассказала прессе, что поддержка Азербайджана сыграла важную роль в ее победе: "В Азербайджане я выступала в совершенно иной атмосфере. Они дали нам почувствовать, что мы находимся в братской стране. Поддержка трибун была фантастической. Для меня было очень важно завоевать в Азербайджане вторую золотую медаль в своей карьере".

Отметим, что в чемпионате мира, проходившем в Баку с 29 мая по 4 июня, приняли участие 949 спортсменов из 145 стран.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli taekvondoçu: “Dünya çempionluğunu Bakıda qazanmaq fəxrdir”

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