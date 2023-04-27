Турецкая спортсменка: Продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции в Армении

В Армении я продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции: "Одной нации, двух государств".
Как передает
23-летняя спортсменка, завоевавшая на первенстве континента две золотые и одну бронзовую медали, поблагодарила за радушный прием: “Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции".
Гюнгер поблагодарила фанатов из Азербайджана, поддерживавших ее во время соревнований: “Я посвящаю свои медали азербайджанскому народу”.
Отметим, что чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекташ, Юсуф Фехми Гендж, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю прибыли в Баку по приглашению президента Ильхама Алиева.