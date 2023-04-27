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Турецкая спортсменка: Продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции в Армении

Турецкая спортсменка: Продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции в Армении В Армении я продемонстрировала силу Азербайджана и Турции одной нации, двух государств.
Индивидуальные
27 апреля 2023 г. 19:01
Турецкая спортсменка: Продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции в Армении

В Армении я продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции: "Одной нации, двух государств".

Как передает Report, об этом член сборной Турции Нурай Гюнгер, победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, заявила журналистам в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку.

23-летняя спортсменка, завоевавшая на первенстве континента две золотые и одну бронзовую медали, поблагодарила за радушный прием: “Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции".

Гюнгер поблагодарила фанатов из Азербайджана, поддерживавших ее во время соревнований: “Я посвящаю свои медали азербайджанскому народу”.

Отметим, что чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекташ, Юсуф Фехми Гендж, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю прибыли в Баку по приглашению президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli atlet: “Ermənistanda bir millət, iki dövlətin gücünü göstərdim”

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