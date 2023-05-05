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Турецкая спортсменка: Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована

Турецкая спортсменка: Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована.
Индивидуальные
5 мая 2023 г. 19:02
Турецкая спортсменка: Международная регата Кубок президента-2023 очень хорошо организована

Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована.

Как сообщает Report, об этом сказала турецкая спортсменка Эврим Бостанджи, завоевавшая золотую медаль на международной регате "Кубок президента-2023" в Суговушане и Мингячевире, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Она отметила, что приехала в Азербайджан впервые и очень рада теплой встрече: "Мы приехали с командой, состоящей из шести гребцов и одного тренера. Все члены нашей команды заняли первое место в заплыве на 500 метров на каноэ и байдарках. Довольна, что нам удалось завершить сегодняшний день с хорошим результатом. Приложим все усилия, чтобы повторить успех завтра".

Отметим, что регата завершится 6 мая. Церемония награждения пройдет в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli idmançı: "Prezident Kuboku-2023" beynəlxalq reqatası əla təşkil olunub"

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