Турецкая спортсменка: Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована

Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована.

Международная регата "Кубок президента-2023" очень хорошо организована.

Как сообщает Report, об этом сказала турецкая спортсменка Эврим Бостанджи, завоевавшая золотую медаль на международной регате "Кубок президента-2023" в Суговушане и Мингячевире, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Она отметила, что приехала в Азербайджан впервые и очень рада теплой встрече: "Мы приехали с командой, состоящей из шести гребцов и одного тренера. Все члены нашей команды заняли первое место в заплыве на 500 метров на каноэ и байдарках. Довольна, что нам удалось завершить сегодняшний день с хорошим результатом. Приложим все усилия, чтобы повторить успех завтра".

Отметим, что регата завершится 6 мая. Церемония награждения пройдет в Баку.